В Новосибирске на улице Петухова произошла массовая драка. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске на улице Петухова произошла массовая драка. Инцидент случился прямо на проезжей части в Южно-Чемском жилмассиве днем во вторник, 25 апреля. Потасовку устроили двое мужчин, которых позже пришли разнимать прохожие, однако сделать это так и не удалось.

— Заявлений в полицию по данному факту не поступало, по факту информации, появившейся в сети, проводится проверка, все обстоятельства уточняются, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, в начале апреля КП-Новосибирск писала о драке, которую устроили подростки в микрорайоне ОбьГЭС. Потасовка, случившаяся недалеко от школы № 179, попала на камеру одного из жильцов дома по улице Часовая, 9. Позже очевидец обнародовал запись в соцсетях. В случившемся также разбиралась полиция.

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