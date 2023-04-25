В Новосибирске воры сняли с дороги шеститонную бетонную плиту: их поймали с поличным

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ.

Вчера, 24 апреля, в 21.13 охранник АБ ГВАРДИЯ, находясь на посту охраны объекта на улице Большой, заметил, как к дороге, ведущей к золоотвалу, подъехал автомобиль-погрузчик. Со стороны пассажирского сиденья из кабины уверенно вышел мужчина. Под его руководством водитель снял с дороги, а затем погрузил на спецавтомобиль монолитную бетонную плиту весом около 6 тонн.

Для задержания воров охранник запросил подмогу из дежурной части.

Прибывший в скором времени экипаж ГБР-75 помог «гвардейцу» задержать похитителей. Оба мужчины были переданы сотрудникам Росгвардии для дальнейшего разбирательства.