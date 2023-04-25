В Новосибирске больного диабетом ребенка обеспечили системой мониторинга после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Новосибирской области через суд добилась обеспечения ребенка необходимыми приборами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Новосибирской области защитила права больного диабетом ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

У несовершеннолетнего диагностировали сахарный диабет I типа. Ребенок нуждался в приборах, позволяющих контролировать уровень сахара в крови.

Однако в стандарте оказания медпомощи детям с таким недугом не было требований об обеспечении больных системой мониторинга. Тогда родители обратились в прокуратуру.

− Это послужило основанием для защиты прокурором нарушенных прав несовершеннолетнего в судебном порядке, − говорится в публикации.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора. После этого ребенку выдали необходимые медицинские изделия.

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