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НовостиОбщество25 апреля 2023 13:16

В Новосибирске больного диабетом ребенка обеспечили системой мониторинга после вмешательства прокуратуры

Права несовершеннолетнего были нарушены
Анастасия ХРОМЫХ
Прокуратура Новосибирской области через суд добилась обеспечения ребенка необходимыми приборами.

Прокуратура Новосибирской области через суд добилась обеспечения ребенка необходимыми приборами.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Новосибирской области защитила права больного диабетом ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

У несовершеннолетнего диагностировали сахарный диабет I типа. Ребенок нуждался в приборах, позволяющих контролировать уровень сахара в крови.

Однако в стандарте оказания медпомощи детям с таким недугом не было требований об обеспечении больных системой мониторинга. Тогда родители обратились в прокуратуру.

− Это послужило основанием для защиты прокурором нарушенных прав несовершеннолетнего в судебном порядке, − говорится в публикации.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора. После этого ребенку выдали необходимые медицинские изделия.

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