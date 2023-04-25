В Новосибирской области задержали вора, обокравшего церковь на 70 тысяч рублей

Бездомный осквернил церковь под Новосибирском. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН / пресс-служба ГУ МВД РФ по НСО.

Полицейские Колыванского района Новосибирской области задержали подозреваемого в воровстве из церкви. Его поймали в соседнем регионе.

— Полицейские нашли пустой сейф недалеко от церкви, а после составили и распространили ориентировку на предполагаемого вора. Подозреваемого — 40-летнего рецидивиста задержали на вокзале — он оказался жителем Красноярского края и пытался уехать домой. Его этапировали в Новосибирск, — сообщили в ГУ МВД РФ по НСО.

Напомним, вечером 17 апреля вор перерезал проводку церкви, а затем разбил окно куском тротуара и забрался в здание по лестнице. Он стащил железный сейф, ящик для пожертвований и серебряные украшения. Общий ущерб — 70 тысяч рублей.

Против задержанного возбудили дело по статье о краже, он уже был судим за подобное нарушение.

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