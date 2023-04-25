В Новосибирске на Бердском шоссе загорелся нежилой деревянный дом

Жильцов расселили еще в декабре. Фото: ГУ МЧС России по НСО

В Новосибирске произошел пожар в нежилом деревянном доме, расположенном по адресу Бердское шоссе, 34. Строение загорелось во вторник, 25 апреля, сообщили в группе «АСТ-54».

Известно, что жильцов расселили еще в декабре. Информации о пострадавших не поступало.

В ГУ МЧС России по НСО сообщили, что огонь объял второй подъезд дома. Площадь пожара составила 80 метров квадратных.

В доме загорелся второй подъезд. Фото: ГУ МЧС России по НСО

Огнеборцы прибыли на место в 18:29. Спустя 18 минут открытое горение было ликвидировано.

Что послужило причиной пожара – неизвестно.

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