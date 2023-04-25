По распоряжению Губернатора Андрея Травникова начал работать новый автобусный маршрут в Толмачево

Комфортабельные низкопольные автобусы вышли на маршрут № 112. Фото: Правительство НСО

Комфортабельные низкопольные автобусы вышли на маршрут № 112, связавший Новосибирск и аэропорт Толмачево с 25 апреля.

Первый день работы маршрута, запущенного по инициативе Губернатора Андрея Травникова, проконтролировал 25 апреля начальник управления организации пассажирских перевозок министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин.

Поездка по маршруту № 112, следующему от площади Карла Маркса в аэропорт Толмачево, обойдется жителям и гостям Новосибирской области в 32 рубля. В автобусах также действует безналичная оплата и льготы. Добраться от площади Карла Маркса до нового терминала аэропорта Толмачево им. А. И. Покрышкина можно за полчаса.

— С сегодняшнего дня новосибирцы могут оценить все удобства новых автобусов, работающих на данном маршруте. Проект реализован по поручению Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Глава региона поставил перед нами задачу обеспечить на маршруте работу комфортабельных автобусов, безналичный расчет и действие всех предусмотренных льгот и социальных карт. Сегодня мы проверили работу маршрута, видим, что график соблюдается, все поставленные главой региона задачи по обеспечению комфорта пассажиров исполнены, — отметил Евгений Тюрин.

Всего на линии работают 6 экологически чистых автобусов большого класса, закупленных по программе софинансирования из областного бюджета. Автобусы оснащены системами климат-контроля, камерами видеонаблюдения и доступны для маломобильных групп населения.

С графиком и маршрутом движения можно ознакомиться на сайте регионального минтранса.

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