Несколько дорог в Первомайском районе Новосибирска перекроют из-за эстафеты 27 апреля

Из-за памятной эстафеты перекроют несколько дорог. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске временно запретят движение по улице Маяковского из-за весенней эстафеты.

— В четверг, 27 апреля для проведения 58-й районной легкоатлетической эстафеты, запретят движение машин в Первомайском районе. Перекроют участок улицы Маяковского — от улицы Физкультурной, 7 до улице Эйхе, 1. Ограничения будут действовать с 11 до 16 часов, — сообщили в мэрии Новосибирска.

Эстафета пройдет в память о Герое Советского Союза Дмитрии Сигове — она посвящена Победе в ВОВ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber