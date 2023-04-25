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НовостиОбщество25 апреля 2023 12:59

Несколько дорог в Первомайском районе Новосибирска перекроют из-за эстафеты 27 апреля

Забег пройдет в честь Дня Победы
Данила ШУЛЯК
Из-за памятной эстафеты перекроют несколько дорог.

Из-за памятной эстафеты перекроют несколько дорог.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске временно запретят движение по улице Маяковского из-за весенней эстафеты.

— В четверг, 27 апреля для проведения 58-й районной легкоатлетической эстафеты, запретят движение машин в Первомайском районе. Перекроют участок улицы Маяковского — от улицы Физкультурной, 7 до улице Эйхе, 1. Ограничения будут действовать с 11 до 16 часов, — сообщили в мэрии Новосибирска.

Эстафета пройдет в память о Герое Советского Союза Дмитрии Сигове — она посвящена Победе в ВОВ.

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