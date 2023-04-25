В Новосибирской области грузовой поезд сбил мужчину: полиция ищет очевидцев

В Новосибирской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину. ЧП случилось днем во вторник, 25 апреля вблизи станции Каргат.

— Полицейские установили, что парень находился в колее железнодорожных путей перед приближающимся составом. Машинист, увидев человека, просигналил и попытался экстренно затормозить, но столкновения избежать не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте, — сообщили в УТ МВД по СФО.

Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего и обстоятельства произошедшего. Приметы мужчины: на вид 25-30 лет, худощавого телосложения, среднего роста. Был одет в синюю куртку-ветровку, толстовку коричневого цвета на замке с буквами латинского алфавита белого цвета на груди, черное спортивное трико, черную вязаную шапку и черные кроссовки сорок третьего размера.

Всех, кто знает что-либо о погибшем или был очевидцем случившегося, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (38361) 200-24, 8 (999) 304-3268, либо по телефону 8 (38361) 724-69 начальник отделения уголовного розыска.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о трагедии, случившейся 19 апреля в Алтайском крае. Там на перегоне станций Невероская-Успенка грузовой поезд сбил 87-летнюю пенсионерку. Женщина переходила железнодорожные пути в непредназначенном для этого месте. Машинист сигналил ей и пытался затормозить, но остановить состав не удалось. Женщина от полученных травм скончалась на месте.

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