В Новосибирске перекроют улицу Станиславского 29 апреля и 9 мая

Улицу Станиславского в Новосибирске частично перекроют 29 апреля и 9 мая. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Улицу Станиславского в Новосибирске частично перекроют 29 апреля и 9 мая. Об этом сообщили в мэрии города.

Так, 29 апреля нельзя будет проехать на участке от площади Станиславского до площади Труда. Ограничения будут действовать на период с 09:00 до 14:00. Как объяснили в пресс-службе муниципалитета, это связано с проведением 74-й легкоатлетической эстафеты памяти воинов-сибиряков, которые погибли в годы ВОВ.

9 мая улица Станиславского будет перекрыта на отрезке от площади Станиславского до пересечения с улицей Котовского. Проезд для транспорта будет закрыт с 09:00 до 22:00.

− Причина − праздничное мероприятие в рамках 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, − сообщили в мэрии.

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