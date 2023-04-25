Евгений Шестернин прокомментировал ситуацию с трехмесячным медвежонком, которого нашли на трассе. Фото: Евгений Шестернин

Министр природы Новосибирской области Евгений Шестернин прокомментировал ситуацию с трехмесячным медвежонком, которого нашли на трассе в Кемеровской области. Напомним, спасшие малыша люди передали его новосибирским волонтерам, которые и поставили в известность минприроды.

— Если нашли медвежонка, то необходимо позвонить в министерство. Это можно сделать через единую дежурную диспетчерскую службу. Сотрудники приедут с участковым, чтобы выяснить причину выдавливания животного лесом. Можно помочь медвежонку — сразу позвонить специалистам, а модно, именно модно — не мимо и не автозамена, навредить ему — начать поднимать и опускать его, тискать и обнимать, поднимать и опускать, заваривая крепкую привязанность. А некоторые как будто подслушивают мечты «экоактивистов», чтобы украсть их исполнение — берут медвежат домой, начинают кормить и фотографироваться с ними, загоняя ключевое эко в кавычки, а животных — клетки, — написал Евгений Шестернин в своем телеграм-канале.

Министр отметил, что если нашедшие попавшего в беду медвежонка люди позвонят специалистам сразу, то будет велика вероятность, что животное удастся выпустить в естественную среду обитания.

Сейчас судьбой кемеровского найденыша занимаются полицейские и сотрудники минприроды.

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