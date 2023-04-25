Глава Центрального округа Новосибирска Канунников не признал вину в сносе стелы Победы

Канунников вину не признает. Фото: https://vk.com/public219543950

Сергей Канунников — глава Центрального округа Новосибирска — не признает вину в демонтаже стелы героев ВОВ. Его судят по статье о халатности.

— После оглашения обвинения подсудимый вину не признал в полном объеме, на вопрос суда о даче показаний в судебном заседании пояснил, что согласен отвечать только на вопросы защитника, — сообщили в суде.

Заседание перенесли — Канунников настаивает на допросе 88-летней пенсионерки.

Ранее КП-Новосибирск писала о начале суда над Сергеем Канунниковым, которого обвиняют в сносе памятной стелы.

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