Главу Центрального округа Новосибирска Канунникова судят из-за сноса стелы в честь ВОВ

Суд начал рассматривать дело чиновника. Фото: https://vk.com/public219543950

Железнодорожный районный суд Новосибирска рассматривает дело Сергея Канунникова — главы Центрального округа города.

— Обвиняемого подозревают в халатности, которая нарушила права и интересы граждан. Начато судебное следствие и исследование материалов дела, — сообщили в суде.

Суд отложили, потому что подсудимый настаивает на допросе потерпевшей.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что главу Центрального округа Новосибирска Сергея Канунникова обвиняют в незаконном сносе памятной стелы.

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