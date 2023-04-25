Главу Центрального округа Новосибирска Канунникова судят из-за сноса стелы в честь ВОВ

Суд начал рассматривать дело чиновника. Фото: https://vk.com/public219543950
Железнодорожный районный суд Новосибирска рассматривает дело Сергея Канунникова — главы Центрального округа города.
— Обвиняемого подозревают в халатности, которая нарушила права и интересы граждан. Начато судебное следствие и исследование материалов дела, — сообщили в суде.
Суд отложили, потому что подсудимый настаивает на допросе потерпевшей.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что главу Центрального округа Новосибирска Сергея Канунникова обвиняют в незаконном сносе памятной стелы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске будут судить главу Центрального округа Канунникова за демонтаж стелы героям ВОВ
Чиновника обвинили в небрежном отношении к службе (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер