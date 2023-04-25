Новосибирскому шестикласснику, сломавшему ногу в школьной драке, отказали в домашнем обучении

В Новосибирске шестикласснику, сломавшему ногу в школьной драке, отказали в домашнем обучении. Фото: предоставлено мамой школьника

В Новосибирске шестикласснику, сломавшему ногу в школьной драке, отказали в домашнем обучении. Об этом КП-Новосибирск рассказала мама ребенка.

— Я сегодня отнесла в школу заключение медкомиссии о необходимости домашнего обучения. Но мне отказали, аргументировав это тем, что якобы домашнее обучение положено только тем, кто находится на длительном больничном. Хотя по закону, если у ребенка больничный дольше месяца — он уже считается длительным. А нам в гипсе ходить до 26 мая минимум, — рассказала КП-Новосибирск мама школьника.

Сейчас женщина намерена обратиться по этой проблеме к юристам, а также в департамент образования.

Напомним, инцидент произошел в одной из городских школ 19 апреля. Там на перемене во время драки с одноклассником 13-летний мальчик сломал ногу. Мама школьника считает, что конфликт затеял местный задира, а учителя не обратили на это должного внимания.

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