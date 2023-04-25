Новосибирской области недостает 33 тысячи работников

Ищут газосварщиков, инженеров и электромонтеров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области открыты 33 тысячи вакансий по поиску работников. По некоторым из них предлагают зарплату в 100 тысяч рублей.

— На сегодня в регионе больше 33 тысяч вакантных рабочих мест — сотрудников ищут 4,5 тысяч работодателей. Основная сфера — производство. Около 500 вакансий для инженеров, 390 — для станочников, и еще больше 400 для слесарей, сварщиков и электромонтеров, — сообщили в Минтруда НСО.

Самые большие зарплаты предлагают инженерам, операторам станков, токарям и фрезеровщикам. На этих вакансиях готовы платить от 70 до 100 тысяч рублей.

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