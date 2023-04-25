Рейсы авиакомпании S7 Airlines перевели в новый терминал новосибирского Толмачево

Авиакомпания S7 Airlines перевела внутренние рейсы в новый терминал Толмачево.
Фото: Надежда РЫЖКИНА
Авиакомпания S7 Airlines перевела внутренние рейсы в новый терминал Толмачево. Об этом стало известно во вторник, 25 апреля.
− Сегодня с 15:00 по Новосибирску мы начинаем выполнять все внутренние рейсы на вылет и прилет из нового пассажирского терминала аэропорта Толмачево (Сектор С), − сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Изменения не касаются международных рейсов. Они будут по-прежнему осуществляться через сектор В.
В S7 подчеркнули, что авиакомпания выполняет до 80 рейсов из Новосибирска. В сутки она перевозит около 18 тысяч пассажиров.
Напомним, открытие нового терминала Толмачево состоялось 9 февраля 2023 года.
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