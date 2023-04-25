В Новосибирске 7 лет назад задержали самого кровожадного маньяка Чуплинского, убившего 19 женщин

Бывший полицейский убил и расчленил 19 проституток.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Больше 7 лет назад в Новосибирске поймали самого кровожадного маньяка в истории города. Бывший полицейский убил и расчленил 19 проституток. КП-Новосибирск публикует хронологию жутких событий.
За неуловимым убийцей охотились почти 20 лет. Полицейский начал расправы еще в 1998 году. Каждую жертву находили по частям. Он орудовал 7 лет — до 2006 года.
В 2004 году телефон без вести пропавшей нашли у бывшего милиционера. Он снимал проституток, а затем расправлялся с ними. Экспертиза ДНК подтвердила, что он — маньяк. Хотя до этого полицейские, опираясь на характер преступлений, искали сатаниста. Убийца оставлял странные дощечки вокруг дел, жег костры и вырезал на телах пентаграммы.
Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость убийцы. Присяжные единогласно признали его виновным. Новосибирский областной суд вынес приговор — пожизненный срок.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, как сидит самый кровожадный маньяк города Евгений Чуплинский. Убийца пишет о себе книгу.
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