Фото и видео со сгоревшими авто в Ленинском районе Новосибирска появились в соцсетях

На улице Большой в Новосибирске сгорели попавшие в ДТП ГАЗель и иномарка. Фото: предоставлены Евгением

На улице Большой в Новосибирске сгорели попавшие в ДТП ГАЗель и иномарка. Авария произошла во вторник, 25 апреля. Публикуем фото и видео с места ЧП.

Как рассказали в группе «АСТ-54», легковушка Nissan Skyline на скорости влетела в грузовик. Хотя ранее сообщали, что это был автомобиль «Инфинити».

Белая иномарка превратилась в черную. Фото: предоставлено Евгением

После столкновения ГАЗель загорелась, спустя некоторое время произошел взрыв – сдетонировал газовый баллон. Этот момент как раз удалось запечатлеть на видео.

Огонь перекинулся и на стоящий поблизости «Ниссан». В результате произошедшего оба автомобиля получили существенные повреждения. Они вряд ли подлежат восстановлению.

Информации о пострадавших нет.

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