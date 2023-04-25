В Новосибирске назначили нового начальника ГИБДД

В Новосибирске назначили нового начальника городской Госавтоинспекции — им стал майор полиции Роман Мельников. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске назначили нового начальника городской Госавтоинспекции — им стал майор полиции Роман Мельников. Он вступил в должность 25 апреля.

— Приказом Начальника ГУ МВД России по Новосибирской области, начальником Госавтоинспекции города Новосибирска назначен майор полиции Мельников Роман Константинович, — сообщили в Госавтоинспекции.

Роман Мельников родился в рабочем поселке Сузун в 1985 году. На службу в органы он поступил в 2011 году, с 2012 по 2018 он служил на разных должностях в ГИБДД, а с 2018 по 2023 был начальником отдела ГИБДД «Ордынский».

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