Заксобрание одобрило в первом чтении поправки в бюджет, предложенные губернатором Новосибирской области. Фото: правительство НСО.

В первом чтении Заксобрание НСО одобрило поправки в бюджет, предложенные Андреем Травниковым. Благодаря им, практически на 7,5 миллиардов рублей выросли средства на решение задач социальной сферы. А также средства, направленные на строительство социально-значимых объектов, благоустройство территорий. Кроме того, примерно 1,5 млрд дополнительно направили Новосибирску. Об этом сообщает правительство Новосибирской области.

Известно, что с докладом о внесении изменений в закон «Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» перед депутатами Заксобрания выступил Виталий Голубенко. Он является зампредом правительства НСО и министром финансов и налоговой политики.

По данным Андрея Травникова, период с 2020 по 2022 годы характеризуется неопределенностью. Связана она с пандемией, а также с санкциями. Губернатор отметил, что в этот период трафик проведения поправочных сессий сбился. Это приносило неудобства. Ведь деньги на сезонные работы доходили с поздно. Проблему эту обозначили в конце 2022 года. Правительство выступило с поддержкой.

– В 2023 году вернулись к привычному графику, когда в течение года проходит не менее трёх поправочных сессий, в том числе первая – в апреле. Она направлена, в первую очередь, на финансирование переходящих объектов и сезонных работ. В частности – Новосибирску будут предоставлены дополнительные средства на ремонт дорог, дворов и тротуаров. С учётом того, что эти принципиальные решения были приняты ещё перед Новым годом, весной у Новосибирска есть все возможности планомерно, без аврала выполнять эти работы за счёт дополнительных ресурсов, – сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Как объяснили в правительстве Новосибирской области, изменения в бюджете предусматривают рост ассигнований на строительство, благоустройство и оснащение оборудованием объектов, ввод которых запланирован на 2023 год. Кроме того, изменения затронут весомый уровень социально-значимых объектов.

– По результатам предлагаемых изменений объём расходов областного бюджета 2023 года составит 312,9 млрд рублей, – уточнили в правительстве.

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