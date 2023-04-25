В Ленинском районе Новосибирска загорелась и взорвалась ГАЗель

На место ЧП выехали пожарные. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 25 апреля, на улице Большой в Новосибирске произошло ЧП – прямо на дороге загорелась ГАЗель. Спустя некоторое время в машине взорвался газовый баллон, сообщили в группе «АСТ-54».

По словам очевидцев, незадолго до этого грузовик попал в ДТП. В него влетела иномарка «Инфинити». После столкновения в ГАЗели начался пожар.

− Сначала автомобиль загорелся, а потом взорвался газовый баллон, − отметили в публикации.

Информации о пострадавших не поступало.

Позже в ГУ МЧС по Новосибирской области прокомментировали произошедшее. Как пояснили в пресс-службе, огнеборцы прибыли на место в 14:25.

− По прибытию горят два автомобиля, авто полностью в огне – ГАЗель (водитель не пострадал) и Инфинити, − рассказали в МЧС.

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