В Новосибирске 10-летний мальчик упал на обледеневшей лестнице и сломал позвоночник

В Новосибирске 10-летний мальчик получил перелом позвоночника, упав на обледеневшей лестнице.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Калининском районе Новосибирска 10-летний мальчик получил перелом позвоночника, упав на обледеневшей лестнице. ЧП произошло в феврале 2023 года.
Как уточнили в СУ СК РФ по Новосибирской области, ребенок травмировался на лестнице дома, расположенного по адресу 2-ой Краснодонский переулок. Выяснилось, что ответственные лица не очистили ступеньки от снега и льда.
После произошедшего мальчика забрали в больницу. Там у него диагностировали компрессионный перелом позвонка, сообщили в региональной прокуратуре.
− Установлено, что травма получена ребенком в результате неисполнения своих обязанностей сотрудником жилищно-коммунальной компании, ответственным за уборку придомовой территории, − подчеркнули в прокуратуре.
В отношении должностного лица возбудили уголовное дело по части первой статьи 238 УКРФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).
Прокурор обратился в суд с иском к УК, чтобы возместить моральный и материальный ущерб.
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