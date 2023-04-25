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НовостиОбщество25 апреля 2023 6:58

Девушку, застрявшую в наручниках, освободили новосибирские спасатели

Помощь врачей ей не понадобилась
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Девушку, застрявшую в наручниках, освободили новосибирские спасатели.

Девушку, застрявшую в наручниках, освободили новосибирские спасатели.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске в Кировский район на Обской переулок вызвали спасатели. Там нужна была помощь девушке, застрявшей в наручниках.

– Спасатели оказали помощь девушке 2004 года рождения: разблокировали и сняли наручники с ее рук, – говорится в сводке МАСС.

Помощь врачей юной сибирячке не понадобилась. Как наручники оказались на ее руках, в МАСС не уточнили. На освобождение ушло 8 минут.

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