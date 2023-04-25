Детский омбудсмен Болтенко назвала причины забастовки в новосибирской гимназии

Детский омбудсмен Надежда Болтенко высказалась о причинах конфликта в одной из новосибирских гимназий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Детский омбудсмен Надежда Болтенко высказалась о причинах конфликта в одной из новосибирских гимназий. Там школьники уже вторую неделю не выходят на учебу из-за буйной одноклассницы. Как сообщила КП-Новосибирск уполномоченный по правам ребенка в регионе, взять ситуацию под контроль нужно было еще в сентябре 2022 года.

− Заявление от родительницы этой гимназии о травмировании девочки ко мне поступило еще в сентябре. Мягко говоря, произошло недопонимание между руководством школы. Потом это недопонимание начало раскручиваться, в конфликт был втянут учитель, − уточнила в беседе с КП-Новосибирск Надежда Николаевна.

По словам детского омбудсмена, на директора гимназии неоднократно поступали жалобы от родителей. Они твердили, что глава школы не спешит своевременно урегулировать конфликт. Кстати, после забастовки директора учебного заведения уволили.

Сегодня забастовка продолжилась. Девятилетняя девочка, против которой ополчились одноклассники и их родители, ходит на уроки одна.

Напомним, все началось с перелома позвоночника. Школьница получила травму в марте 2022 года. Тогда ее мама предъявила учительнице претензии – мол, педагог не доглядела. Также женщина заявила, что классная руководительница занижает ее дочери оценки.

В апреле этого года конфликт вспыхнул с новой силой. Родители третьеклассников заявили, что та девочка постоянно терроризирует их чад. В итоге они перестали пускать детей в школу. Ситуацией уже заинтересовались прокуратура и Следственный комитет.

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