«Весь раздут, еле дышит»: в Новосибирске на мусорке нашли умирающего далматинца. Фото: animal_nsk - Новосибирск.

В Новосибирске в груде мусора нашли умирающую собаку – далматинца. Его в тяжелом состоянии доставили в ветклинику. За жизнь пса, которого назвали Лойд, борются врачи.

– Он не встаёт, весь раздут, ориентир потерян, реакции ноль. От него идёт гнилостный запах. Дыхание затруднено, температура тела очень низкая. Состояние крайне тяжёлое, – рассказали волонтеры в группе animal_nsk - Новосибирск.

Пока неизвестно, что произошло с собакой. Волонтеры предположили, что несчастное животное могли выкинуть на помойку умирать. А может быть, пес потерялся и получил травму. Но волонтеры уверены, собака явно не бездомная. У пса есть хозяева.

Точный диагноз Лойду поставят врачи.

Волонтеры собирают помощь псу, а таже ищут прежних хозяев далматинца.

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