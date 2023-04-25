В Новосибирске на Радоницу собралась глухая пробка у Клещихинского кладбища.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Глухой затор образовался на подъезде к Клещихинскому кладбищу в Новосибирске 25 апреля. По данным «2ГИС», пробки сковали улицы Хилокскую, Толмачевскую и Троллейную.
Длина пробки, по данным пользователей сайта, составила 2,5 километра. Также затруднен проезд на перекрестке улиц Петухова и Хилокской, у кольца.
Ажиотаж связан с Радоницей. В родительский день православные верующие посещают кладбища.
Известно, что въезд на Клещихинское кладбище закрыт. Об этом ранее предупреждали в мэрии. Ограничения будут действовать с 9:00 до 19:00.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер