В Октябрьском районе Новосибирска произошло массовое ДТП

На перекрестке улиц Никитина и Тургенева произошло массовое ДТП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 25 апреля, на перекрестке улиц Никитина и Тургенева произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, столкнулись как минимум три автомобиля. Это «Тойота», «Шевроле» и «Мерседес». Последний после удара вылетел на тротуар.

В ДТП пострадала девушка – ее увезли в больницу. Помощь медиков понадобилась еще одному пострадавшему.

− Авария затрудняет движение в оба направления, − уточнили в публикации.

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