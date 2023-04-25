В Октябрьском районе Новосибирска произошло массовое ДТП

На перекрестке улиц Никитина и Тургенева произошло массовое ДТП.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Во вторник, 25 апреля, на перекрестке улиц Никитина и Тургенева произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, столкнулись как минимум три автомобиля. Это «Тойота», «Шевроле» и «Мерседес». Последний после удара вылетел на тротуар.
В ДТП пострадала девушка – ее увезли в больницу. Помощь медиков понадобилась еще одному пострадавшему.
− Авария затрудняет движение в оба направления, − уточнили в публикации.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер