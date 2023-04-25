Под Новосибирском должник заплатил свыше 100 тысяч рублей, чтобы продать квартиру. Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Кочковского района рассчитался с крупным долгом, чтобы продать недвижимость. На неплательщике числились 5 исполнительных производств. Однако его это не волновало. До тех пор, пока ему не отказали в регистрации сделки.

– В начале месяца гражданин собрался продать свою квартиру, но в ходе оформления сделки должнику было отказано в проведении регистрации. Мужчина явился на прием в отделение судебных. Ему разъяснили порядок действи, выдали квитанции, – уточнили в ГУ ФССП по Новосибирской области.

В итоге должник полностью внес сумму с учетом исполнительского сбора. С него в результате этого сняли все ограничения.

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