Когда отключат отопление в Новосибирске 2023: в мэрии назвали сроки

В мэрии назвали сроки отключения отопления.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Во вторник, 25 апреля, стало известно о том, когда в Новосибирске отключат отопление. В ближайшие дни температура воздуха будет повышаться.
- Радует, что по предварительному прогнозу гидрометцентра ночные температуры ниже нуля уходить не будут. При этом понимаем, что отключение отопления в начале мая еще не случится, так как погода будет переменчивой, - заявил глава департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев.
Напомним, батареи в домах отключают, что среднесуточная температура пять дней подряд будет выше +8 градусов.
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