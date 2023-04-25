В Новосибирске сожители организовали наркопритон в Дзержинском районе. Фото: ГУ МВД НСО.

В Новосибирске сожители, 42-летний мужчина и его гражданская, 35-летняя жена, организовали наркопритон в Дзержинском районе города. Они оборудовали его в своей квартире на Индустриальной улице. Его прикрыли оперативники.

– Жилище подозреваемые предоставляли доверенному кругу лиц с февраля 2023 года. В помещении оперативники изъяли оборудование для употребления наркотиков со следами белого вещества. Изъятое направили на экспертизу. В квартире находились трое граждан в состоянии наркотического опьянения, – говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.

Наркоманов, которых нашли в притоне, привлекли к ответственности за употребление запрещенных веществ.

На хозяев притона возбудили уголовное дело по части 2 статьи 2 ст. 232 УК РФ «Организация или содержание притонов, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Им грозит до 6 лет лишения свободы. Мужчину отправили в СИЗО.

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