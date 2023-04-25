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НовостиОбщество25 апреля 2023 3:09

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть раскритиковал темпы ямочного ремонта

По его словам, дорожные службы делают недостаточно для того, чтобы убрать выбоины на дорогах
Надежда РЫЖКИНА
Ямочный ремонт начался две недели назад.

Ямочный ремонт начался две недели назад.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть раскритиковал темпы ремонта ям на городских магистралях. Об этом он сообщил во время аппаратного совещания 25 апреля.

По словам начальника городского департамента и дорожно-благоустроительного комплекса Константина Васильева, литым асфальтом отремонтировали 577 кв. м. дорожного покрытия, холодным асфальтом – 238, рециклером – 268, а горячим асфальтом – 445 кв. м.

- Считаю совершенно недостаточными объемы ямочного ремонта. То, что вы назвали, едва превышает полторы тысячи квадратных метров. Погода установилась теплая сейчас, темпы должные быть увеличены, - прокомментировал Локоть доклад главы.

Напомним, ямочный ремонт начался в Новосибирске две недели назад.

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