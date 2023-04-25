Мэр Новосибирска Анатолий Локоть раскритиковал темпы ямочного ремонта

Ямочный ремонт начался две недели назад.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть раскритиковал темпы ремонта ям на городских магистралях. Об этом он сообщил во время аппаратного совещания 25 апреля.
По словам начальника городского департамента и дорожно-благоустроительного комплекса Константина Васильева, литым асфальтом отремонтировали 577 кв. м. дорожного покрытия, холодным асфальтом – 238, рециклером – 268, а горячим асфальтом – 445 кв. м.
- Считаю совершенно недостаточными объемы ямочного ремонта. То, что вы назвали, едва превышает полторы тысячи квадратных метров. Погода установилась теплая сейчас, темпы должные быть увеличены, - прокомментировал Локоть доклад главы.
Напомним, ямочный ремонт начался в Новосибирске две недели назад.
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