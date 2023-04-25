Анатолий Локоть потребовал остановить езду открытого мусоровоза в центре Новосибирска.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
Во вторник, 25 апреля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовать остановить перевозку мусора открытым способом в центре города. Он этом он заявил на аппаратном совещании.
По словам градоначальника, то, что по городу ездят мусоровозы с открытыми люками, – ненормально. Отходы из них разносит ветром.
– Я наблюдаю это, к сожалению, регулярно. В течение двух недель, – сказал Анатолий Локоть.
По предположению мэра, мусоровоз принадлежит частной фирмы. Анатолий Локоть призвал департамент ЖКХ и энергетики решить эту проблему.
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