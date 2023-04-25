Пожароопасность 4-го класса объявили в Новосибирской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области ожидается пожароопасность высокого класса. Об этом предупредили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

– С 26 по 28 апреля 2023 года в Новосибирской области местами ожидается высокая пожароопасность – 4 класса, – говорится в сообщении метеорологов.

Ранее сообщалось, что в НСО предложили ввести особый противопожарный режим. По данным МЧС, основная причина пожаров в регионе – горение сухой травы. Напомним, на озере Чаны мужчина целенаправленно поджег растительность. Площадь пожара составила 12 тысяч квадратных метров.

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