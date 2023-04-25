На озере под Новосибирском поймали поджигателя сухой травы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области на озере Чаны мужчина поджег сухую траву. Его заметили рыбаки и остановили поджигателя.

– Он целенаправленно поджигал сухую траву. Делал это вечером 21 апреля. Бдительные граждане остановили поджигателя и сообщили об этом главе сельсовета, – сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожар тушила местная добровольная пожарная команда. Площадь возгорания, по данным МЧС, составила 12 тысяч квадратов.

Поджигателю грози административная ответственность.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области объявили особый противопожарный режим с 24 апреля

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