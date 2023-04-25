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НовостиОбщество25 апреля 2023 1:25

На озере под Новосибирском поймали поджигателя сухой травы

Площадь пожара составила 12 тысяч квадратов
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
На озере под Новосибирском поймали поджигателя сухой травы.

На озере под Новосибирском поймали поджигателя сухой травы.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области на озере Чаны мужчина поджег сухую траву. Его заметили рыбаки и остановили поджигателя.

– Он целенаправленно поджигал сухую траву. Делал это вечером 21 апреля. Бдительные граждане остановили поджигателя и сообщили об этом главе сельсовета, – сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожар тушила местная добровольная пожарная команда. Площадь возгорания, по данным МЧС, составила 12 тысяч квадратов.

Поджигателю грози административная ответственность.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области объявили особый противопожарный режим с 24 апреля

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