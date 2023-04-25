Несколько ДТП и пробки в 6 баллов затруднили проезд по Новосибирску утром 25 апреля . Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 25 апреля Новосибирск сковали пробки в 6 баллов. Также на дорогах произошло сразу несколько аварий. Об этом сообщает «2ГИС».

Не проехать по площади Труда, там затор в обоих направлениях. Пробки на улицах Широкой, Станционной, проезде Энергетиков. Затруднено движение по улицам Ватутина, Станиславского и Котовского. ДТП и пробка на улице Тульской. Сразу несколько аварий и затор на улице Сибиряков-Гвардейцев. Не проехать по улицам Троллейной и Титова. Затор на Октябрьском мосту.

На правом берегу затор на Большевистской улице. Не проехать по Кирова, Бориса Богаткова и улице Восход, там авария. ДТП и пробка на Гусинобродском шоссе.

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