Несколько ДТП и пробки в 6 баллов затруднили проезд по Новосибирску утром 25 апреля .
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Утром 25 апреля Новосибирск сковали пробки в 6 баллов. Также на дорогах произошло сразу несколько аварий. Об этом сообщает «2ГИС».
Не проехать по площади Труда, там затор в обоих направлениях. Пробки на улицах Широкой, Станционной, проезде Энергетиков. Затруднено движение по улицам Ватутина, Станиславского и Котовского. ДТП и пробка на улице Тульской. Сразу несколько аварий и затор на улице Сибиряков-Гвардейцев. Не проехать по улицам Троллейной и Титова. Затор на Октябрьском мосту.
На правом берегу затор на Большевистской улице. Не проехать по Кирова, Бориса Богаткова и улице Восход, там авария. ДТП и пробка на Гусинобродском шоссе.
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