«Выехала из-за машин на парковке»: в Новосибирске иномарка сбила 8-летнюю девочку на велосипеде

В Новосибирске иномарка сбила 8-летнего мальчика на велосипеде. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Новосибирске иномарка сбила 8-летнюю девочку на велосипеде. ДТП случилось вечером, 24 апреля, в Калининском районе.
— В 19:10 46-летний водитель автомобиля «Гретвол» ехал по двору дома № 57 на улице Магистральная. Там он сбил 8-летнюю девочку, выехавшую на велосипеде на проезжую часть из-за припаркованных машин, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.
Пострадавшую девочку доставили в больницу с различными травмами, на месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер