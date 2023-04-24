«Выехала из-за машин на парковке»: в Новосибирске иномарка сбила 8-летнюю девочку на велосипеде

В Новосибирске иномарка сбила 8-летнего мальчика на велосипеде. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила 8-летнюю девочку на велосипеде. ДТП случилось вечером, 24 апреля, в Калининском районе.

— В 19:10 46-летний водитель автомобиля «Гретвол» ехал по двору дома № 57 на улице Магистральная. Там он сбил 8-летнюю девочку, выехавшую на велосипеде на проезжую часть из-за припаркованных машин, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшую девочку доставили в больницу с различными травмами, на месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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