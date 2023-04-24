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НовостиПроисшествия24 апреля 2023 18:46

Жительница Алтая набрала кредитов на 800 тысяч рублей и отдала деньги мошенникам

Лжебанкир пытался «спасти» женщину от взлома личного кабинета в банке
Данила ШУЛЯК
За несколько дней девушка перевела почти 800 тысяч рублей мошенникам.

За несколько дней девушка перевела почти 800 тысяч рублей мошенникам.

Фото: Даниил ОПАРИН

В Республике Алтай 26-летняя женщина перевела 793 тысячи рублей на счет мошенников. Об этом со ссылкой на региональное МВД написал сайт Amic.ru.

Девушке позвонил лжебанкир, который сообщил: ее личный кабинет банка пытаются взломать, чтобы украсть деньги. Чтобы избежать потери, ей предложили взять кредит и перевести деньги на «страховой счет». При этом женщине заявили: расскажешь кому-то о беседе — возбудят уголовное дело.

В итоге сельчанка оформила несколько кредитов и за несколько дней перевела все деньги на их счета. Она почувствовала неладное, когда ее попросили взять очередной кредит.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.

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