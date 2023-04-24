В Новосибирске полторы тысячи спортсменов вышли на весенний полумарафон

Бегуны со всей России съехались на полумарафон. Фото: Елена Панфило/Навигатор.

В весеннем полумарафоне в Академгородке Новосибирска поучаствовали 1600 бегунов со всей России. О том, как прошел забег, написал портал Навигатор.

В этом году, рассказывают организаторы, испытать силы решили на 300 человек больше, чем в прошлом. На полумарафон съехались люди разных из регионов — от Москвы до Сахалина. В числе участников были и люди старше 70 лет.

Дистанции полумарафона остались прежними: бег на 5, 10 и 21,1 километра. Желающие могли пробежать эстафету на 21 километр или спокойно пройти 5 километров северной ходьбой.

Все первые места заняли жители Новосибирской области, но не отставали и команды Омска, Барнаула и Казани.

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