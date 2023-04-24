В поселке под Новосибирском нашли тело раненого мужчины — следователи возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело из-за убийства по неосторожности.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Следственные органы СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело — в поселке региона нашли бездыханное тело местного жителя.
— Ночью 20 апреля в поселке Железнодорожном нашли тело местного жителя с ранением в области бедра, — сообщили в СУ СК РФ по НСО.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Сейчас полиция выясняет все обстоятельства инцидента. расследование уголовного дела продолжается.
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