В поселке под Новосибирском нашли тело раненого мужчины — следователи возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело из-за убийства по неосторожности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственные органы СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело — в поселке региона нашли бездыханное тело местного жителя.

— Ночью 20 апреля в поселке Железнодорожном нашли тело местного жителя с ранением в области бедра, — сообщили в СУ СК РФ по НСО.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства инцидента. расследование уголовного дела продолжается.

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