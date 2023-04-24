«Был без сознания, губы посинели»: в Новосибирске женщина спасла тонущего в Оби мальчика

Сибирячка хотела поплавать на сапе, когда увидела тонущего мальчика. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Новосибирска спасла ребенка, который едва не утонул в Оби. Историей спасения она поделилась на личной странице в соцсетях в понедельник, 25 апреля. Сибирячка решила поплавать на сапе, когда увидела тонущего.

— Подплываю и вижу ребенка, который уходит под воду. Моментально раздеваюсь, проверяю страховку и ныряю. Мальчишка лет 5-6, тепло одетый. Он был уже без сознания, бледный, губы начали синеть. Хватаю его и всплывать, внутри лишь страх не успеть, — написала женщина.

Потратив все силы, рассказывает сибирячка, она смогла затащить его на сап.

— Сил уже не было никаких, руки были забиты настолько, что я не ощущала уже боли. Нащупала на шее пульс и это было невероятное чувство внутри — успела! Откачала. Помню, как он открыл глаза и я уставилась на него, — вспоминает спасительница.

После этого женщина поплыла к месту, где увидела мальчика. На берегу она увидела отдыхающих, которые выпивали и жарили шашлык. Женщина признается — она едва сдержала эмоции, чтобы не устроить конфликт с родителями чуть не утонувшего мальчика.

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