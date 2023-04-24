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НовостиОбщество24 апреля 2023 15:45

Учитель из Новосибирска победил во всероссийском конкурсе

За победу боролись 222 педагога со всей России
Данила ШУЛЯК
Учитель из Новосибирска стал первым во всероссийском конкурсе.

Учитель из Новосибирска стал первым во всероссийском конкурсе.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Учитель английского из Новосибирска победил во всероссийском конкурсе «Педагогический дебют». В нескольких номинациях боролись молодые учителя России — всего 222 участника из 50 регионов страны.

— Победителем в номинации «Молодые учителя» стал преподаватель английского языка МАОУ «Центр образования № 82 «Развитие» Павел Федоров, — сообщили в мэрии.

Кроме этого, лауреатами конкурса стали еще 13 учителей из Новосибирской области. В Москву на очный тур пригласили 17 педагогов из региона. Федеральный конкурс проходил с 9 по 15 апреля.

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