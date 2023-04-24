Учитель из Новосибирска победил во всероссийском конкурсе

Учитель из Новосибирска стал первым во всероссийском конкурсе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Учитель английского из Новосибирска победил во всероссийском конкурсе «Педагогический дебют». В нескольких номинациях боролись молодые учителя России — всего 222 участника из 50 регионов страны.

— Победителем в номинации «Молодые учителя» стал преподаватель английского языка МАОУ «Центр образования № 82 «Развитие» Павел Федоров, — сообщили в мэрии.

Кроме этого, лауреатами конкурса стали еще 13 учителей из Новосибирской области. В Москву на очный тур пригласили 17 педагогов из региона. Федеральный конкурс проходил с 9 по 15 апреля.

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