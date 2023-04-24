В Новосибирске застройщика АО «Город в городе» признали банкротом

Имущество фирмы продадут, чтобы покрыть долг.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Арбитражный суд Новосибирской области признал застройщика «Город в городе» банкротом. Информация об этом появилась в Федеральном реестре сведений о банкротствах.
— Суд постановил признать ликвидируемого должника несостоятельным, открыть конкурсное производство сроком на шесть месяцев – 17 октября 2023 года, — указано в постановлении суда.
Известно, что компания-банкрот задолжала ООО «Скат» порядка 400 тысяч рублей. Суд назначил конкурсного управляющего, который продаст имущество фирмы и возместит ущерб.
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