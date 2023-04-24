С 25 апреля из Новосибирска запустят новый автобус в аэропорт Толмачево

В Новосибирске запустят новый автобус № 112 от площади Карла Маркса до аэропорта Толмачево. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирске запустят новый автобус № 112 от площади Карла Маркса до аэропорта Толмачево. Ходить он начнет 25 апреля. На линии будут курсировать шесть низкопольных машин большого класса.

— Новый автобусный маршрут позволит пассажирам за полчаса добираться от площади Карла Маркса до нового терминала аэропорта Толмачево им. А. И. Покрышкина, — пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

Стоить проезд в новом автобусе будет 32 рубля, ходить транспорт должен с частотой раз в 30 минут. Первый автобус будет отправляться от площади Маркса в 5:45, от Толмачево — в 6:45. Последний автобус выезжает в аэропорт в 20:30, обратно в 21:30.

В Новосибирске ходит еще один автобус под номером 112: он курсирует от «Областной больницы» до Толмачево.

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