В Новосибирске мужчина спрятался в магазинном морозильнике, чтобы избежать самосуда

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 апреля в Ленинском районе г. Новосибирска. В 17:03 в дежурную часть ГВАРДИИ сигнал тревоги поступил из пивного отдела магазина, расположенного на ул. Котовского. Прибывшему на вызов экипажу ГБР-73 продавец пожаловалась на незнакомого мужчину, который забежал и закрылся в морозильном отделении, предназначенном для хранения кег с пивом.

Следом за ним в магазин зашли трое молодых людей спортивного телосложения, а ещё двое остались ждать на улице. Молодые люди интересовались внезапным гостем, но продавец не показала здоровякам место, где укрылся беглец, а нажала кнопку тревожной сигнализации, и они ушли.

Выяснив причину вызова, гвардейцы открыли дверь морозильника и вызволили оттуда уже слегка посиневшего от холода мужчину в возрасте около 40 лет. Тот, трясясь и заикаясь, сообщил, что за ним гонятся, чтобы убить. Из дальнейшей беседы нарисовалась такая картина: среди новосибирской молодежи есть настолько радикальные поборники здорового образа жизни, что готовы линчевать причастных к употреблению или распространению запрещённых веществ. Методы их борьбы просты – к закладчикам и наркоманам применяется физическое воздействие. Насколько эффективны эти меры – вопрос риторический.