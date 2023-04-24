В Новосибирске оправдали замдиректора фирмы, сотрудника которой убило током

Рабочий ослушался руководителя и умер от удара током.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Новосибирский областной суд оправдал сотрудника строительной фирмы, который отвечал за технику безопасности. Два года назад на стройке током убило рабочего, который ослушался прораба и пренебрег техникой безопасности.
— Строители убирали бетонные балки, под которыми проходит высоковольтный кабель. Им поручили заниматься этим вручную, но один из рабочих привлек экскаваторщика. Ковш повредил провод и стоящего рядом строителя убило электричеством, — сообщили в суде.
Замдиректора фирмы, который следил за соблюдением техники безопасности, оправдали. Суд постановил: сотрудник невиновен, поскольку предупредил работников об опасности и поручил долбить бетонные блоки вручную.
Потерпевший нарушил правила безопасности и ослушался руководителя, что и привело к трагедии. Погибший получил 70% ожогов поверхности тела и умер в больнице через неделю после инцидента — 15 июля 2021 года.
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