В Новосибирске оправдали замдиректора фирмы, сотрудника которой убило током

Рабочий ослушался руководителя и умер от удара током. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирский областной суд оправдал сотрудника строительной фирмы, который отвечал за технику безопасности. Два года назад на стройке током убило рабочего, который ослушался прораба и пренебрег техникой безопасности.

— Строители убирали бетонные балки, под которыми проходит высоковольтный кабель. Им поручили заниматься этим вручную, но один из рабочих привлек экскаваторщика. Ковш повредил провод и стоящего рядом строителя убило электричеством, — сообщили в суде.

Замдиректора фирмы, который следил за соблюдением техники безопасности, оправдали. Суд постановил: сотрудник невиновен, поскольку предупредил работников об опасности и поручил долбить бетонные блоки вручную.

Потерпевший нарушил правила безопасности и ослушался руководителя, что и привело к трагедии. Погибший получил 70% ожогов поверхности тела и умер в больнице через неделю после инцидента — 15 июля 2021 года.

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