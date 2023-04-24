«Мальчик или девочка?»: беременная жена Павла Прилучного устроила необычную фотосессию

Павел женился на Зепюр в августе 2022 года. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Супруга актера Павла Прилучного Зепюр Брутян, которая сейчас находится в положении, устроила необычную фотосессию. Избранница звезды снялась в синем и розовом нарядах и предложила поклонникам угадать пол малыша.

Снимки Зепюр опубликовала в личном телеграм-канале.

Избранница звезды снялась в синем и розовом нарядах. Фото: https://t.me/zepyur_priluchnaya

− Мальчик или девочка? А может двойня? – написала будущая мама, заинтриговав подписчиков.

На первом фото Зепюр позирует в синем платье с белыми лентами на рукавах. Озорной образ дополнила прическа в виде двух пучков по бокам. На втором снимке Брутян примерила на себя нежный образ – розовое воздушное платье.

Напомним, Павел женился на Зепюр в августе 2022 года. Это будет их первый общий ребенок. Также у звезды сериала «Мажор» есть сын и дочь от предыдущего брака с актрисой Агатой Муцениеце.

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