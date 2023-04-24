В Новосибирске осудили застройщика ЖК «Южная звезда» за обман дольщиков на 200 миллионов рублей

Застройщик обанкротил фирму и задолжал 200 миллионов вкладчикам. Фото: https://vk.com/public219543950
Ленинский районный суд Новосибирска признал виновным директора ООО «Монтаж СПВ». Он изменил план строительства и обанкротил фирму, задолжав вкладчикам.
— Директор ООО «Монтаж СПВ» решил построить в поселке Краснообске 25-ти этажный дом вместо 19-ти этажного, чтобы продать больше квартир по завышенной стоимости. Для этого он решил демонтировать каркас дома, на строительство которого дольщики уже внесли деньги. В результате фирму «Монтаж СПВ» признали банкротом, общий материальный ущерб вкладчиков составил 200 миллионов рублей, — сообщили в суде.
По статье о злоупотреблении полномочиями виновного осудили на полтора года условно.
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