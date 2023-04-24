В Новосибирске осудили застройщика ЖК «Южная звезда» за обман дольщиков на 200 миллионов рублей

Застройщик обанкротил фирму и задолжал 200 миллионов вкладчикам. Фото: https://vk.com/public219543950

Ленинский районный суд Новосибирска признал виновным директора ООО «Монтаж СПВ». Он изменил план строительства и обанкротил фирму, задолжав вкладчикам.

— Директор ООО «Монтаж СПВ» решил построить в поселке Краснообске 25-ти этажный дом вместо 19-ти этажного, чтобы продать больше квартир по завышенной стоимости. Для этого он решил демонтировать каркас дома, на строительство которого дольщики уже внесли деньги. В результате фирму «Монтаж СПВ» признали банкротом, общий материальный ущерб вкладчиков составил 200 миллионов рублей, — сообщили в суде.

По статье о злоупотреблении полномочиями виновного осудили на полтора года условно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер