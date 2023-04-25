Тепло пришло ненадолго: 25 апреля в Новосибирске похолодает до +6 градусов

В Новосибирске сегодня пройдет дождь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тепло в Новосибирск заглядывало ненадолго: сегодня, 25 апреля, в городе опять будет прохладно. Ночью наступит резкое похолодание до -3…-5 градусов и пройдет дождь. А днем температура опустится до +6…+8 градусов.

— Будет переменная облачность, ночью небольшой мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Северо-западный ветер подует со скоростью 8-13 метров в секунду, местами порывы до 18, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью температура опустится до -1…-6 градусов. Днем же будет +5…+10, местами до +15. В отдельных районах пройдут небольшие дожди, ночью — с мокрым снегом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер