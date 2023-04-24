Новосибирская прокуратура обязала МУП «Спецавтохозяйство» выплатить 85 млн за вред экологии

МУП «Спецавтохозяйство» обязали выплатить более 85 миллионов рублей за вред экологии. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

МУП «Спецавтохозяйство» обязали выплатить более 85 миллионов рублей за вред экологии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура приняла меры в отношении предприятия, которое эксплуатирует два крупнейших полигона ТКО. Ведомство взыскало задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду.

− Проверкой установлено, что Сибирское управление Росприроднадзора, как орган контроля, в установленный законом срок не проконтролировало исчисление МУП «Спецавтохозяйство» платы за негативное воздействие на окружающую среду, − отметили в прокуратуре НСО.

Кроме того, представители Управления несвоевременно направили требования о внесении платы в бюджет. А процедуру взыскания платы и пеней в судебном порядке не инициировали в установленный срок.

Природоохранный прокурор внес представление об устранении указанных нарушений в Росприроднадзор. В итоге орган контроля направил в Арбитражный суд два исковых заявления о взыскании задолженности с регоператора по обращению с отходами.

Иски на сумму более 85 миллионов рублей удовлетворены.

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