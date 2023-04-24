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НовостиОбщество24 апреля 2023 12:53

Новосибирская прокуратура обязала МУП «Спецавтохозяйство» выплатить 85 млн за вред экологии

Иски были удовлетворены
Анастасия ХРОМЫХ
МУП «Спецавтохозяйство» обязали выплатить более 85 миллионов рублей за вред экологии.

МУП «Спецавтохозяйство» обязали выплатить более 85 миллионов рублей за вред экологии.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

МУП «Спецавтохозяйство» обязали выплатить более 85 миллионов рублей за вред экологии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура приняла меры в отношении предприятия, которое эксплуатирует два крупнейших полигона ТКО. Ведомство взыскало задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду.

− Проверкой установлено, что Сибирское управление Росприроднадзора, как орган контроля, в установленный законом срок не проконтролировало исчисление МУП «Спецавтохозяйство» платы за негативное воздействие на окружающую среду, − отметили в прокуратуре НСО.

Кроме того, представители Управления несвоевременно направили требования о внесении платы в бюджет. А процедуру взыскания платы и пеней в судебном порядке не инициировали в установленный срок.

Природоохранный прокурор внес представление об устранении указанных нарушений в Росприроднадзор. В итоге орган контроля направил в Арбитражный суд два исковых заявления о взыскании задолженности с регоператора по обращению с отходами.

Иски на сумму более 85 миллионов рублей удовлетворены.

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