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НовостиОбщество24 апреля 2023 13:10

В Новосибирской области за пожарами будут наблюдать из космоса и с беспилотников

Это поможет ранее выявлять возгорания и бороться с ними
Данила ШУЛЯК
За пожарами в Новосибирской области будут следить из космоса.

За пожарами в Новосибирской области будут следить из космоса.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области для отслеживания пожаров задействуют космические аппараты. Это нужно, чтобы оперативнее реагировать на возгорания во время особого противопожарного режима.

— Для фиксации нарушения режима будут проводиться космомониторинг, а также работа БПЛА и квадрокоптеров, — сообщили в мэрии Новосибирской области.

Кроме этого, наказания за нарушение правил противопожарной безопасности ужесточились. Теперь нарушитель может получить штраф до 30 тысяч рублей.

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