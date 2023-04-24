В Новосибирской области за пожарами будут наблюдать из космоса и с беспилотников

За пожарами в Новосибирской области будут следить из космоса.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирской области для отслеживания пожаров задействуют космические аппараты. Это нужно, чтобы оперативнее реагировать на возгорания во время особого противопожарного режима.
— Для фиксации нарушения режима будут проводиться космомониторинг, а также работа БПЛА и квадрокоптеров, — сообщили в мэрии Новосибирской области.
Кроме этого, наказания за нарушение правил противопожарной безопасности ужесточились. Теперь нарушитель может получить штраф до 30 тысяч рублей.
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