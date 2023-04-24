«Лапки у них все изранены»: новосибирские школьники спасли трех новорожденных щенков в заброшенном доме

Школьники нашли малышей, теперь их спасают волонтеры. Фото: группа «Помощь питбулям и стаффам Новосибирск» в соцсетях

Новосибирские школьники нашли новорожденных щенков в заброшенном здании в Дзержинском районе. Дети позвали знакомого, парень решил пристроить собак:

– Мне позвонил молодой человек, который нашел мёртвую собаку и новорожденных щенков. Двое погибли, а трое остались в живых. Возможно, их маму отравили. Парень должен был лететь в Иркутск через два часа, но забрал песиков и ездил с ними на такси. Малыши были в коробке. Он звонил всем. Обзвонил все зоозащитные организации, и я решила взять малышей. Сейчас они то дома со мной, то в машине в коробке ездят, там их кормлю со шприца, чтобы время не упускать, – рассказала КП-Новосибирск волонтер группы «Помощь питбулям и стаффам Новосибирск» Наталья.

Волонтеры ищут кормящую собаку. Фото: группа «Помощь питбулям и стаффам Новосибирск» в соцсетях

Волонтер стала выхаживать новорожденных девочек-щенят: кормить каждые 3,5 часа и массировать им животики. Малыши еще даже не открыли глазки. Наталья ищет им кормящую собаку.

– Лапки задние у них все изранены. Видимо, об острый снег, когда сосали мамочку, лапками скребли и всё порезали. Обрабатываю им, скоро заживут. Очень хочется найти им хозяев, которые подарят дом и не предадут, – сообщила Наталья.

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